العربية للتنمية الإدارية تنظم غدا بتونس الملتقى العربي السابع للحوكمة"

ينطلق غدًا " الملتقى العربي السابع للحوكمة"دور الرقمنة في تعزيز فاعلية النظام الرقابي على الأداء المؤسسي والإداري" الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بتونس، والأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة، وذلك على مدار يومين في العاصمة التونسية، وبحضور مجموعة من الوزراء والمستشارين، والخبراء المختصين في الحوكمة والتحول الرقمي من مختلف الدول العربية .



ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور التقنيات الرقمية في دعم كفاءة وفاعلية الرقابة المؤسسية، عرض نماذج وتجارب ناجحة في الرقابة الرقمية من الدول العربية والعالم، تحليل العلاقة بين التحول الرقمي والحوكمة ومكافحة الفساد الإداري، تعزيز قدرات المشاركين في تبني الأنظمة الرقابية المؤتمتة، والخروج بتوصيات عملية تساعد صناع القرار في تعزيز بنية الرقابة الرقمية.



ويأتي هذا الملتقى في نسخته السابعة ليركّز على دور الرقمنة كرافعة نوعية لتطوير النظام الرقابي، واستكشاف آفاق التكامل بين التكنولوجيا الحديثة ومبادئ الحوكمة المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، والحد من الهدر، وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وسيناقش الملتقى على مدى جلساته عددا من المحاور منها، أدوات الرقابة الرقمية الحديثة، الحوكمة والرقابة في بيئة العمل الهجينة والافتراضية، و بناء القدرات وتطوير الكفاءات في مجال الرقابة الرقمية