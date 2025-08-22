مخدرات بـ 795 مليون جنيه.. الداخلية تداهم مزرعة نباتات مخدرة بالإسماعيلية| صور

وجهت وزارة الداخلية ضربة حاسمة لمروجى المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإسماعيلية، بقيمة مالية بلغت حوالى 795 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (تشكيل عصابى شديد الخطورة) بزراعة قطعة أرض بالظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية بنبات الهيدرو المخدر مستغلين تضاريس المنطقة فى التخفى من الأجهزة الأمنية ، وحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف المزرعة وضبط القائم عليها (عنصر جنائى شديد الخطورة )، كما تم ضبط 13 طنا من مخدر الهيدرو بمزرعة مساحتها 2 فدان (8 أطنان لنبات الهيدرو "كامل النمو" – 5 أطنان هيدرو بمخازن سرية بذات المزرعة) .. كما تم ضبط ( 145كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (795 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.