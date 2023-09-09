التموين تتقدم بطلب لمجلس الوزراء لمد فترة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب جنيها ان السعر الحالي للذهب مناسب وليس بعيدا عن السعر العالمى.

وأكد ناجى فرج، خلال تصريحات تليفزيوينة، أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بقوة على سعر الذهب، ووزارة التموين تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك، موضحا أن المبادرة كان لها فوائد كثيرة كما تم انضمام مصر لتجمع بريكس.

وأوضح ناجي فرج، أن انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادى قوى، وتوجد علاقة قوية بينه وبين انخفاض الذهب، لأن انضمام مصر للتجمع سيقوى العملة المحلية ويعطيها فرصة للثبات والانتعاش، وسيساعد فى تراجع الذهب والدولار، وهذا له مردود جيد على الاقتصاد المصرى".