متحدث الخارجية الإيرانية: خيار نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج مرفوض

أعلن متحدث الخارجية الإيرانية، أن خيار نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج مرفوض، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأنهى قائد الجيش الباكستاني، عاصف منير، زيارة رسمية إلى إيران استمرت ثلاثة أيام، في إطار تحركات دبلوماسية وعسكرية تهدف إلى تعزيز التنسيق الإقليمي في ظل تصاعد التوترات في أكثر من ساحة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وأعلن الجيش الباكستاني، أن الزيارة ركزت على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، مع التشديد على أهمية الحوار وخفض التصعيد لتفادي مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وجاءت الزيارة في وقت يشهد فيه الإقليم حالة من التوترات المتشابكة، سواء على صعيد الملاحة البحرية في الخليج أو التطورات الأمنية على الحدود الإقليمية، ما دفع باكستان إلى تكثيف اتصالاتها مع القوى الإقليمية الفاعلة، في محاولة للحفاظ على توازن دقيق في سياستها الخارجية، خاصة مع كل من طهران والدول المجاورة.