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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة أمريكية تكشف عن تاكسي طائر بمدى طيران 160 كيلومترا

صدى البلد

كشفت شركة ألف للطيران Alef Aeronautics إن سيارتها الطائرة من طراز A سيكون لها مدى قيادة يصل إلى حوالي 320 كيلومترًا ومدى طيران يزيد عن 160 كيلومترًا، ويتبقى القليل حتى تنطلق.

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 الابتكار البشري إلى الفضاء قدم أشياء مذهلة مثل الإنترنت والذكاء الاصطناعي، ولكن اعتبارًا من عام 2023، لا تزال السيارات الطائرة مجرد مادة من الخيال العلمي.

Alef Aeronautics

ومع ذلك، تأمل شركة Alef Aeronautics الأمريكية الناشئة مبدئيًا في الحصول على صورة مختلفة في العام المقبل.

وكشفت الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا عن النموذج الأولي للسيارة الطائرة في معرض ديترويت للسيارات الجاري، بينما أكدت أيضًا أن الطائرة قد تمت الموافقة عليها للرحلات التجريبية من قبل إدارة الطيران الفيدرالية. وحتى الآن، لم تقم الشركة بنقل السيارة للجمهور ولم تنشر لقطات للسيارة أثناء الطيران.

Alef Aeronautics

يحتوي الطراز Aعلى مروحتين في الجزء الأمامي والخلفي من السيارة مما سيمكنها من تنفيذ الإقلاع والهبوط العمودي.

وبحسب ألف، يجب أن يصل مدى قيادة السيارة التي تعمل بالطاقة الكهربائية إلى حوالي 320 كيلومترًا ومدى طيران يزيد عن 160 كيلومترًا.

"الفكرة هي أن يكون الجانب الأيمن من السيارة والجانب الأيسر منها بالشكل الفعلي للجناح، وهو الشكل الحقيقي للجناح الذي سيدفعك للأعلى، وأوضح جيم دوخوفني، الرئيس التنفيذي لشركة Alef Aeronautics، أنه عندما تصعد إلى الأعلى، كل ما عليك فعله هو الدوران بزاوية 90 درجة.

واعتمادًا على نتائج اختبارات الطيران، تأمل شركة ألف أن تطرح منتجاتها في السوق في عام 2025، بسعر تجزئة يبلغ 280 ألف يورو.

وتعتبر شركة SpaceX التابعة لشركة ايلون ماسك من بين الداعمين الماليين للشركة، سيتعين عليها إزالة عدد من العقبات التنظيمية قبل إقلاع سيارتها الطائرة.

أولاً سيتطلب الأمر موافقة من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.

 

سيارات الأجرة الجوية

يعد طراز Alef's A مجرد واحد من عدد من نماذج سيارات الأجرة الجوية والسيارات الجوية التي يتم تطويرها حول العالم.

ومن المتوقع أن تقوم شركة Volocopter الألمانية بنقل الركاب خلال أولمبياد باريس الصيف المقبل على متن سيارات الأجرة eVTOLالخاصة بها، في انتظار الحصول على جميع الشهادات والتراخيص في أوائل عام 2024.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن عصر السيارات الطائرة الكهربائية التي تجوب سمائنا ما زال بعيد المنال.

في حين أن الهيئات الحكومية تصدر الموافقات على طائرات eVTOLsلاختبار الطيران وغيرها من النماذج الأولية للسيارات الطائرة، فإن الافتقار إلى البنية التحتية والإطار التنظيمي يعيقها من دخول الاتجاه السائد بشكل كامل.

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