سعر هيونداي توسان في السعودية

تقدم العلامة التجارية هيونداي أسطولاً متنوعاً من السيارات الجديدة في السوق السعودي، يأتي في مقدمتها هيونداي توسان موديل 2023 الجديدة.

هيونداي توسان موديل 2023

مواصفات السيارة هيونداي توسان موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بخيارين من المحركات، الأول محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11.5 ثانية فقط، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 8.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

جاء المحرك الثاني للسيارة هيونداي توسان موديل 2023 رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي توسان موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة هيونداي توسان موديل 2023

جاءت السيارة السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بطول 4.630 متر ، و 1.865 للعرض، و1.665 متر للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.755 متر، وبلغت سعة الصندوق الخلفي 539 لتر.

هيونداي توسان موديل 2023

أسعار هيونداي توسان موديل 2023 بالسعودية

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 112,500 ريال.

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 117,500 ريال.

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 118,900 ريال.

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 125,500 ريال.

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الخامسة بسعر 139,500 ريال.

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة السادسة بسعر 142,500 ريال.