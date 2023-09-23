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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مطار العريش الدولي قِبلة استقبال السياحة والتجارة

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من أرض الفيروز وشمال سيناء والعريش، وأجرى لقاءات مع شيوخ وقبائل سيناء.

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وأجرى الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، جولة تفقدية داخل مطار العريش  الدولي وتفقد حجم الأعمال به.

وقال الإعلامي أحمد موسى :" كان مستحيل من 4 سنوات نقف في قلب مشروع مطار العريش الدولي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر تقوم بإنشاء مطار دولي في العريش؛ كي تكون العريش قبلة لاستقبال حركة السياحة والتجارة ".

وواصل الإعلامي أحمد موسى:" كان لازم مطار العريش الدولي يكون آمن بشكل كامل، وهذا ما تقوم بتنفيذه الدولة المصرية الآن".

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