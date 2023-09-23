أحمد موسى: مطار العريش الدولي قِبلة استقبال السياحة والتجارة

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من أرض الفيروز وشمال سيناء والعريش، وأجرى لقاءات مع شيوخ وقبائل سيناء.

وأجرى الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، جولة تفقدية داخل مطار العريش الدولي وتفقد حجم الأعمال به.

وقال الإعلامي أحمد موسى :" كان مستحيل من 4 سنوات نقف في قلب مشروع مطار العريش الدولي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر تقوم بإنشاء مطار دولي في العريش؛ كي تكون العريش قبلة لاستقبال حركة السياحة والتجارة ".

وواصل الإعلامي أحمد موسى:" كان لازم مطار العريش الدولي يكون آمن بشكل كامل، وهذا ما تقوم بتنفيذه الدولة المصرية الآن".