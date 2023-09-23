في شوارعها.. أحمد موسى : الحياة طبيعية بالعريش .. والقهاوي فاتحة

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من أرض الفيروز وشمال سيناء والعريش، وأجرى لقاءات مع شيوخ وقبائل سيناء.

وأجرى الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، جولة تفقدية لشوارع مدينة العريش لتفقد الأحوال بها .

وقال " حالة من الأمن والأمان داخل مدينة العريش"، مضيفا:" أنا سايق في مدينة العريش وحركة الناس طبيعية والمحلات والقهاوي فاتحة".

وأكمل " الحياة طبيعية في العريش ومكنش الكلام ده موجود في العريش زمان بسبب العمليات الإرهابية الكثيرة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" العناصر الإرهابية كانت تضع الألغام والعبوات الناسفة في طرق العريش لاستهداف أفراد القوات المسلحة ".