عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خط سكك حديد عالمي.. ميناء العريش البحري يوفر 15 ألف فرصة عمل

صدى البلد

كشف بسام النجار مدير المكتب الفني لمدير ميناء العريش البحري، تفاصيل تطوير ميناء العريش البحري.

 

افتتاح ميناء العريش البحري بالكامل في 2026.. مسئول يكشف التفاصيل

رصيف ألف متر وسفن بحمولة 40 ألف طن.. معلومات مهمة عن ميناء العريش البحري

وقال بسام النجار في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "شركات مصرية عاملة في ميناء العريش البحري".

 

وأضاف بسام النجار:" هناك فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل لـ 15 ألف فرصة عمل ولدينا 3 شركات كبرى يعملون في أعمال التطوير بميناء العريش".

 

وتابع بسام النجار: "العمل في مشروع تطوير ميناء العريش البحري كان مستمر أيام العمليات الإرهابية.. يد تبني ويد تحمل السلاح".

 

واستطرد بسام النجار: "542 فدان مساحة المرحلة الأولى والثانية لميناء العريش البحري الذي يعد نقلة حضارية كبيرة في مصر ".

 

ولفت بسام النجار إلى أنه جاري تطوير الأرصفة في ميناء العريش كي تستقبل السفن ذات الحمولات الضخمة"، مضيفا:" خط سكك الحديد طابا العريش مشروع ضخم ينقل التجارة من مصر للعالمية".

العريش طابا سيناء اخبار التوك شو أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

موقف صادم من شيكابالا لـ نجل لاعب كرة قدم مصري شهير

ترشيحاتنا

باتشيكو يبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل.. تفاصيل

وانت قاعد في بيتك.. إزاي تحصل على فتوى مستعجلة من دار الإفتاء المصرية

ذعر بأمريكا بعد التهام تمساح مفترس لرجل على قيد الحياة.. صور

رابط مباشر للحصول على نتيجه تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-9-2023

سامسونج تنتقم من آبل.. Samsung Galaxy S24 Ultra بمواصفات خارقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير معجنات النقانق

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

بالكاجوال.. سميرة سعيد تظهر بإطلالة أنيقة ومميزة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ