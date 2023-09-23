خط سكك حديد عالمي.. ميناء العريش البحري يوفر 15 ألف فرصة عمل

كشف بسام النجار مدير المكتب الفني لمدير ميناء العريش البحري، تفاصيل تطوير ميناء العريش البحري.

وقال بسام النجار في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "شركات مصرية عاملة في ميناء العريش البحري".

وأضاف بسام النجار:" هناك فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل لـ 15 ألف فرصة عمل ولدينا 3 شركات كبرى يعملون في أعمال التطوير بميناء العريش".

وتابع بسام النجار: "العمل في مشروع تطوير ميناء العريش البحري كان مستمر أيام العمليات الإرهابية.. يد تبني ويد تحمل السلاح".

واستطرد بسام النجار: "542 فدان مساحة المرحلة الأولى والثانية لميناء العريش البحري الذي يعد نقلة حضارية كبيرة في مصر ".

ولفت بسام النجار إلى أنه جاري تطوير الأرصفة في ميناء العريش كي تستقبل السفن ذات الحمولات الضخمة"، مضيفا:" خط سكك الحديد طابا العريش مشروع ضخم ينقل التجارة من مصر للعالمية".