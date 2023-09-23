رصيف ألف متر وسفن بحمولة 40 ألف طن.. معلومات مهمة عن ميناء العريش البحري

كشف اللواء بحري أركان حرب خالد علي عرفة نائب مدير ميناء العريش البحري، تفاصيل تطوير ميناء العريش البحري.

وقال خالد علي عرفة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الميناء الجديد به رصيف بطول ألف متر وبه 4 محطات كل محطة تستقبل سفينة بحمولة حتى 40 ألف طن ".

وأضاف خالد علي عرفة :" غاطس رصيف ميناء العريش 12 متر بما يسمح في دخول سفن بحملة تصل لـ 40 الف طن ".

وتابع خالد علي عرفة:" القيادة السياسية رأت أهمية أن يكون لدينا ميناء محوري من أكبر الموانيء على مستوى شرق المتوسط ".

واكمل خالد علي عرفة:" هناك 3 مراحل لتطوير ميناء العريش البحري"، مضيفا:" ميناء العريش سيكون به مرسى لليخوت بما يسهم في تنشيط حركة السياحة في العريش".