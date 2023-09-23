تلقينا تهديدات زمان من إرهابيين.. مهندسو مشروع تطوير مطار العريش: نعمل في أمن واستقرار

أجرى الإعلامي أحمد موسى، لقاءات مع مجموعة من مهندسي مشروع تطوير مطار العريش الدولي، للتعرف على تفاصيل المشروع والصعوبات التي واجهتهم أثناء تنفيذه.

وقال محمد صابر مدير مشروع تطوير مطار العريش الدولي:" الأوضاع في سيناء تغيرت بشكل كبير منذ 2019 وحتى الآن".

وقال محمد صابر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تلقينا تهديدات من إرهابيين في الماضي، لكننا مستمرون، ونعمل بقوة؛ لإنجاز مشروع مطار العريش الدولي".

وتابع محمد صابر:" العمل الآن مستمر على مدار 24 ساعة في مشروع تطوير مطار العريش؛ بفضل توافر حالة من الأمن والأمان في شمال سيناء".

ومن جهته، قال المهندس أحمد العبد، مدير مشروع تطوير مطار العريش الدولي، إن أهالي سيناء يرحبون بنا بشكل كبير، وتم فتح كل الطرق في سيناء؛ بفضل تواجد حالة من الأمن والأمان.