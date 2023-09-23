الانتهاء من إنشاءات مطار العريش الدولي| فبراير 2024 (تفاصيل)

كشف ماجد شتا، استشاري عام مشروع تطوير مطار العريش الدولي، تفاصيل إنشاء وتطوير المطار في قلب سيناء.

وقال ماجد شتا، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "مصر تنفذ مشروعات التنمية في سيناء، ويتم تطوير مطار العريش الدولي؛ لاستيعاب أي زيادة في حركة الطيران الوافدة إليه".

وأضاف ماجد شتا: "أعمال التطوير بدأت منذ يناير 2022، وتم إعدادا التصميمات المطلوبة، وكل شيء يتم تحت إشراف الدولة".

وأكمل ماجد شتا:" لدينا خطة زمنية لإنهاء إنشاءات مطار العريش الدولي مع نهاية فبراير 2024 ".

ولفت ماجد شتا:" لدينا حقل طيران في مطار العريش الدولي لاستيعاب حركة طيران وطرازات أكبر من الماضي"، مضيفا:" لدينا 35 منشأ جديد في مطار العريش الدولي، ومنها صالات السفر والوصول".