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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الانتهاء من إنشاءات مطار العريش الدولي| فبراير 2024 (تفاصيل)

صدى البلد

كشف ماجد شتا، استشاري عام مشروع تطوير مطار العريش الدولي، تفاصيل إنشاء وتطوير المطار في قلب سيناء.

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وقال ماجد شتا، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "مصر تنفذ مشروعات التنمية في سيناء، ويتم تطوير مطار العريش الدولي؛ لاستيعاب أي زيادة في حركة الطيران الوافدة إليه".

وأضاف ماجد شتا: "أعمال التطوير بدأت منذ يناير 2022، وتم إعدادا التصميمات المطلوبة، وكل شيء يتم تحت إشراف الدولة".

وأكمل ماجد شتا:" لدينا خطة زمنية لإنهاء إنشاءات مطار العريش الدولي مع نهاية فبراير 2024 ".

ولفت ماجد شتا:" لدينا حقل طيران في مطار العريش الدولي لاستيعاب حركة طيران وطرازات أكبر من الماضي"، مضيفا:" لدينا 35 منشأ جديد في مطار العريش الدولي، ومنها صالات السفر والوصول". 

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