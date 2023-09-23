افتتاح ميناء العريش البحري بالكامل في 2026.. مسئول يكشف التفاصيل

كشف اللواء بحري أركان حرب خالد علي عرفة، نائب مدير ميناء العريش البحري، تفاصيل تطوير ميناء العريش البحري.

وقال نائب مدير ميناء العريش البحري، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" افتتاح ميناء العريش البحري بالكامل في 2026، وإنهاء المرحلة الأولى في 2024".

وأضاف نائب مدير ميناء العريش البحري: "العمل مستمر على قدم وساق في ميناء العريش البحري على مدار الـ 24 ساعة والعمالة من اهالينا في شمال سيناء".

وتابع نائب مدير ميناء العريش البحري: "التنمية الشاملة في سيناء تقضي على جذور الإرهاب".

وأكمل نائب مدير ميناء العريش البحري: "تنفيذ حاجز أمواج ميناء العريش بطول 1250 مترا، وحاجز الأمواج هذا يحمي الميناء من الأمواج الشديدة".