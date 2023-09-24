مهندسات بتطوير ميناء العريش: المشروع يوفر فرص عمل كثيرة للشباب

أجرى الإعلامي أحمد موسى، لقاءات مع مجموعة من مهندسات مشروع تطوير ميناء العريش البحري، للتعرف على تفاصيل المشروع وأهمية المشروع بالنسبة لهم.

وقالت هبة رضوان مهندسة بمشروع تطوير ميناء العريش، في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":" أنا من العريش والمشروع أتاح لنا الفرصة للعمل في مشروع ضخم لخدمة بلدنا".

وأضافت هبة رضوان: "سعيدة بالعمل في مشروع تطوير ميناء العريش البحري".

من جانبها قالت دعاء السيد مهندسة بمشروع تطوير ميناء العريش: "نشهد حالة أمان واستقرار في سيناء، ومشروع تطوير ميناء العريش يؤدي إلى تعزيز التنمية في سيناء".

كما أشادت إسراء سعيد مهندسة بمشروع ميناء العريش، بمشروع ميناء العريش قائلة: "نحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات للددخول إلى مصر".

وتابعت إسراء سعيد: "المشروع يوفر فرص عمل كثيرة للشباب بمحافظة شمال سيناء".