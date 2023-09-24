عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهندسات بتطوير ميناء العريش: المشروع يوفر فرص عمل كثيرة للشباب

صدى البلد

أجرى الإعلامي أحمد موسى، لقاءات مع مجموعة من مهندسات مشروع تطوير ميناء العريش البحري، للتعرف على تفاصيل المشروع وأهمية المشروع بالنسبة لهم.

 

في شوارعها.. أحمد موسى : الحياة طبيعية بالعريش .. والقهاوي فاتحة

خط سكك حديد عالمي.. ميناء العريش البحري يوفر 15 ألف فرصة عمل

وقالت هبة رضوان مهندسة بمشروع تطوير ميناء العريش، في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":" أنا من العريش والمشروع أتاح لنا الفرصة للعمل في مشروع ضخم لخدمة بلدنا".

 

وأضافت هبة رضوان: "سعيدة بالعمل في مشروع تطوير ميناء العريش البحري".

 

من جانبها قالت دعاء السيد مهندسة بمشروع تطوير ميناء العريش: "نشهد حالة أمان واستقرار في سيناء، ومشروع تطوير ميناء العريش يؤدي إلى تعزيز التنمية في سيناء".

 

كما أشادت إسراء سعيد مهندسة بمشروع ميناء العريش، بمشروع ميناء العريش قائلة: "نحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات للددخول إلى مصر".

 

 وتابعت إسراء سعيد: "المشروع يوفر فرص عمل كثيرة للشباب بمحافظة شمال سيناء".

العريش سيناء أمن أمان اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

ترشيحاتنا

كانت تعتبره ابنها.. محمد العدل ينفي علاقة أحمد عصام بشقيقته ريم

بالأدلة.. علي جمعة يكشف تاريخ المصريين في الاحتفال بـ المولد النبوي| فيديو

ملياردير أمريكي يستخدم أجهزة حديثة ليظل شابا طيلة عمره

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 24-9-2023

حافظي على صحة دماغك لمنع الإصابة بالزهايمر.. نصائح يجب اتباعها

جائزة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مسابقة بطل من بلدنا في ذكرى العبور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل بين فكيه.. تمساح يركض في شوارع فلوريدا

طريقة تحضير معجنات النقانق

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ