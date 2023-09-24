خبير اقتصادي: مشروعات التنمية منتشرة من شمال إلى جنوب سيناء.. فيديو

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إن جزءًا كبير من الأراضي المصرية كان مفقوداً وعندما استرد كان هناك تباطؤ شديد جداً في ربطه بالوطن ونشر التنمية به، وكان تباطؤ ولم يكن تعمد في تركه.

وأضاف "شادي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن القيادة السياسية الحالية تحاول أن تطبع الحياة في سيناء كما في القاهرة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تحاول تغيير النظرة العامة لسيناء من أنها منطقة نائية الي أنها مدينة بها كافة الخدمات.

وتابع محمد شادي، أن هناك ربط شامل بين البر الرئيسى المصري وشبه جزيرة سيناء بكافة السبل، موضحاً أن مشروعات التنمية متواجدة من شمال إل جنوب سيناء.