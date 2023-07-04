باحث: مصر قادرة على فرض الأجندة الخاصة بها في الإقليم

أكد الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي المصري كان مريضا بالعناية المركزة، وكان قريبا من الإفلاس اقتصاديًا، ولكن الآن تحسن الوضع تمامًا.

وقال الباحث الاقتصادي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن مصر دولة قادرة على فرض الأجندة الخاصة بها على الإقليم، وأصبح لدينا صلابة سياسية.



وأضاف أن الاقتصاد المصري مرن، ويتمكن من التعامل مع الأزمات الاقتصادية التى تؤثر علي جميع دول العالم، فالوضع في مصر تغير لـ الأفضل.

وأضاف أنه رغم أزمة فيروس كورونا التى ضغطت على الاقتصاد العالمي و المصري، تمكن الاقتصاد المصري من الخروج بأفضل النتائج.

وأوضح أن مصر خرجت من الأزمات التى خلال الفترة الأخيرة، بعد كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

