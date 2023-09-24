أستاذ علم نفس: متغيرات في البيئة التعليمية المصرية أدت لعدم انضباط الطلاب

قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن وزارة التربية والتعليم لأنها تقوم بتعليم وتربية الطلاب داخل المدارس، ولكن عنصر التربية غاب في الفترة الأخيرة من المدارس ومن أجل ذلك قامت الوزارة بعمل لائحة انضباط في المدارس.

وأضاف "شوقي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن الانضباط هو العنصر الأساسي في العملية التعليمية وهناك البعض يقللون من أهميته، مشيراً إلى أن العنصر الأساسي في تطوير الطلاب وتنميتهم هو الانضباط المدرسي.

وتابع الدكتور تامر شوقي، أن حدث في الفترة الأخيرة مجموعة من المتغيرات في البيئة التعليمية المصرية أدت إلى عدم انضباط الطلاب.