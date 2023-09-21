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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار جديد من وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تجديد بنوك أسئلة امتحانات الثانوية العامة ، والعمل على إثرائها لتكون متميزة وضخمة .

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وضع آلية لتغذية بنوك أسئلة امتحانات الثانوية العامة ، من خلال كوادر قادرة على إعداد مفردات اختبارية.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم  السبت 15 يونيو 2024 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 يسدد كل من يتقدم للامتحانات العامة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي :

  • للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو المرة الثانية : 10 جنيهات رسوم + 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات = 210 جنيه

 

  • للطلاب المتقدمين للمرة الثالثة والرابعة :  210 جنيهات رسوم +  200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات

ويسدد طلاب الثانوية العامة 2024 الرسم الاضافي وخامات ومستلزمات امتحانات الثانوية العامة 2024 لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية 

ويتم سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 ، من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب .

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