قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير معجنات النقانق.



المقادير :

300 غرام من الدقيق الأبيض

1 ملعقة صغيرة خميرة الخبز

1 ملعقة كبيرة من السكر

رشة ملح

30 غرام من الزبدة بحرارة المطبخ

12 حبة من النقانق (هوت دوغ)

بيضة

3 ملعقة من بودرة الحليب

للتزيين

الجبن المبشور

زيت زيتون

الطريقة

نجمع كل مكونات العجين و ندلكها جيدا للحصول على عجينة لينة نتركها حتى تخمر

بعد ذلك نشكلها كويرات صغيرة و نتركها لترتاح لمدة 10 دقائق

ثم نشكلها كما في الصور

يدهن الوجه بالبيض ، تدخل فرن متوسط الحرارة ومحمى مسبقا

بعد أن تنضج نرش عليها الجبن و هي ساخنة