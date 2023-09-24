قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير معجنات النقانق.
المقادير :
300 غرام من الدقيق الأبيض
1 ملعقة صغيرة خميرة الخبز
1 ملعقة كبيرة من السكر
رشة ملح
30 غرام من الزبدة بحرارة المطبخ
12 حبة من النقانق (هوت دوغ)
بيضة
3 ملعقة من بودرة الحليب
للتزيين
الجبن المبشور
زيت زيتون
الطريقة
نجمع كل مكونات العجين و ندلكها جيدا للحصول على عجينة لينة نتركها حتى تخمر
بعد ذلك نشكلها كويرات صغيرة و نتركها لترتاح لمدة 10 دقائق
ثم نشكلها كما في الصور
يدهن الوجه بالبيض ، تدخل فرن متوسط الحرارة ومحمى مسبقا
بعد أن تنضج نرش عليها الجبن و هي ساخنة