قبل بدء الدراسة.. طريقة تحضير البسطرمة

تعد البسطرمة من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديمها للأطفال بالعديد من الطرق المختلفة والمميزة.

وإليك طريقة تحضير البسطرمة في المنزل

مقادير البسطرمة

عرق فلتو

ربع كيلو ملح خشن

10 فصوص ثوم

نصف حبة فلفل أحمر

2 معلقة كبيرة حلبة بودرة

1 معلقة كبيرة ونصف كمون مطحون

نصف معلقة كبيرة شطة

نصف معلقة كبيرة بابريكا

نصف معلقة كبيرة كزبرة مطحونة

2 معلقة كبيرة ماء

1 معلقة صغيرة ملح

خيط مطبخ

خطوات تحضير البسطرمة

قومي بعمل فتحات بالسكين في العرق، وضعي الملح، ويغطى بالملح من كل الجوانب.

ثم ضعي العرق في الثلاجة لمدة يوم كامل، ويتم وضع ثقل فوقه، ويترك لمدة 24 ساعة حتى يتخلص من الماء.

ضعي الخيط في أحد اطرافها، وتعلق لمدة 24 ساعة في مكان جاف وبارد حتى تجف تماماً

ضيفي الفلفل في الكبة، وضعي إليه الثوم، ويفرم جيداً حتى ينعم.

ثم تبلي الخليط بالملح والكمون والكزبرة والحلبة والشطة والبابريكا، وتخلط جيداً.

ضيفي الماء، وتفرم مرة أخرى حتى تصبح كالمعجون.

امسحي عرق الفلتو بفوطة نظيفة ليتخلص من الملح.

وزعي التتبيلة فوق الفلتو، ويساوى بعد تبليل اليد بالماء.

اتركيه في غرفة باردة لمدة 24 ساعة وحتى تجف.

احفظيه في الثلاجة لحين الاستخدام، ثم تقطع، وتقدم