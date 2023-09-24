عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل بدء الدراسة.. طريقة تحضير البسطرمة

البسطرمة
البسطرمة

تعد البسطرمة من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديمها للأطفال بالعديد من الطرق المختلفة والمميزة.

txt

قبل المولد النبوي.. طريقة تحضير الفولية بوصفة اقتصادية

txt

طريقة تحضير السمسمية بوصفة اقتصادية

وإليك طريقة تحضير البسطرمة في المنزل

مقادير البسطرمة 

عرق فلتو 
ربع كيلو ملح خشن
10 فصوص ثوم
نصف حبة فلفل أحمر
2 معلقة كبيرة حلبة بودرة
1 معلقة كبيرة ونصف كمون مطحون
نصف معلقة كبيرة شطة
نصف معلقة كبيرة بابريكا
نصف معلقة كبيرة كزبرة مطحونة
2 معلقة كبيرة ماء
1 معلقة صغيرة ملح
خيط مطبخ

خطوات تحضير البسطرمة

قومي بعمل فتحات بالسكين في العرق، وضعي الملح، ويغطى بالملح من كل الجوانب.

ثم ضعي العرق في الثلاجة لمدة يوم كامل، ويتم وضع ثقل فوقه، ويترك لمدة 24 ساعة حتى يتخلص من الماء.

ضعي الخيط في أحد اطرافها، وتعلق لمدة 24 ساعة في مكان جاف وبارد حتى تجف تماماً

ضيفي الفلفل في الكبة، وضعي إليه الثوم، ويفرم جيداً حتى ينعم.

ثم تبلي الخليط بالملح والكمون والكزبرة والحلبة والشطة والبابريكا، وتخلط جيداً.

ضيفي الماء، وتفرم مرة أخرى حتى تصبح كالمعجون.
امسحي عرق الفلتو بفوطة نظيفة ليتخلص من الملح.

وزعي التتبيلة فوق الفلتو، ويساوى بعد تبليل اليد بالماء.

اتركيه في غرفة باردة لمدة 24 ساعة وحتى تجف.

احفظيه في الثلاجة لحين الاستخدام، ثم تقطع، وتقدم

البسطرمة خطوات تحضير البسطرمة مقادير البسطرمة طريقة تحضير البسطرمة بيض بالبسطرمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

خبيرة صينية: قمة شي والأسد فرصة لتعزيز الاستقرار في المنطقة|خاص

تعرضت للخيانة وبكلم أبويا المتوفي.. أبرز تصريحات لقاء الخميسي في In Deep

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

شاهد.. طبيبة بيطرية تنشر شكل لحم الحمير بعد السلق

جمبسوت لافت.. بشرى تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة| شاهد

أغرب هدف في تاريخ رونالدو.. لم يشاهده أحد والجميع يبحث عنه

فيديو

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

موعد صرف الزيادة الجديدة.. هام لأصحاب المعاشات

اتخاصمنا 4 شهور.. سر صادم لخلاف مروة صبرى وشقيقتها الفنانة عبير

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ