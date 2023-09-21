طريقة تحضير السمسمية بوصفة اقتصادية

يفضل العديد من الأشخاص تناول حلاوة المولد، وتعد السمسمية من أشهر حلويات المولد التي تحتوي على مذاق مميز، والكثير من الأشخاص يفضلون إعداد حلاوة المولد في المنزل.

وإليكم طريقة تحضير السمسمية في المنزل

مقادير السمسمية

نصف كيلو سمسم.

نصف كوب سكر

ربع كوب ماء

نصف ليمونه كبيرة

طريقة تحضير السمسمية

في طاسة على النار حمضي السمسم جيدا.

ضيفي السكر والماء على نار متوسطة، ويقلب حتى يذوب السكر.

اعصري الليمون، ثم قلبي باستمرار لمدة 15 - 20 دقيقة، حتى يثقل الخليط قليلًا ويصبح لونه ذهبي فاتح اللون.

ضعي السمسم فوق خليط السكر، ويقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات.

ادهني صينية بالقليل من الزيت، ثم افردي السمسم فيها.

بعد الانتهاء قطعيها مستطيلات متساوية الحجم.

يترك السمسم لمدة لا تقل عن الساعتين حتى تتماسك قبل تقديمها.