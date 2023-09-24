منتخب مصر للكرة النسائية يواجه جنوب السودان بتصفيات أمم إفريقيا.. اليوم

يواجه اليوم الأحد منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة المدير الفني محمد كمال مباراة العودة أمام نظيره جنوب السودان لتصفيات المؤهلة لامم افريقيا.

ويسعى منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة محمد كمال الي تحقيق الفوز فى لقاء الإياب أمام جنوب السودان اليوم الأحد.

منتخب مصر للكرة النسائية يفوز على جنوب السودان برباعية

حقق منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة محمد كمال، فوزا كبيرا على منتخب جنوب السودان بأربعة أهداف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أحرز أهداف منتخب مصر للكرة النسائية سامية آدم وحالا مصطفى وأمنية سمير وسارة عصام.

وحرص جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء الاتحاد اللواء حلمي مشهور والكابتن محمد بركات ومحمد أبوالرفا والدكتورة دينا الرفاعي، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، على حضور مباراة منتخب مصر للكرة النسائية امام جنوب السودان وتحفيز اللاعبات.

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قال محمد كمال المدير الفنى لمنتخب مصر للسيدات، إن الفريق يمتلك عناصر مميزة من منتخب الـ 20 عاما، فضلا عن المحترفات في الخارج.

أكد كمال خلال تصريحات تلفزيونية أن هدفه تخطى المرحلة الأولى من التصفيات وانتظار الفائز من السنغال وموزمبيق.

تابع المدير الفني لمنتخب السيدات: "ولو واجهنا السنغال سنكون قادرين على الفوز عليه وكسر تلك العقدة".

وتحدث عن مواجهة المنتخب ضد جنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية،قائلا:"ظهرنا بشكل جيد في المباراة الأولى وحققنا الفوز برباعية ولكن حذاري من لقاء العودة، خاصة أن المنافس سيريد التعويض

