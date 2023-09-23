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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

النادي الاهلي
النادي الاهلي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة قوية غدا الأحد فى ذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره سان جورج الإثيوبي. 

وشهدت الساعات الماضية العديد من الاحداث البارزة داخل جدران النادي الأهلي حيث تلقي السويسري مارسيل كولر المدير الفني عرضا لتدريب نادي الشباب السعودي. 

فيما دخل نادي الترجي التونسي فى مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي من أجل ضم محمد الضاوي كريستو على سبيل البيع النهائي أو الإعارة. 

صدى البلد يستعرض ابرز الاحداث داخل النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة. 

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الشباب السعودي يفاوض مدرب الأهلي 

دخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضمن قائمة المرشحين لتدريب نادي الشباب السعودي.


وتلقي كولر عرضا مغريا من قبل ادارة نادي الشباب السعودي لتولي تدريب الفريق فى دوري روشن السعودي .  
وتضمن عرض نادي الشباب السعودي منح كولر امتيازات مالية أخري حال تحقيق أي بطولة محلية أو قارية. 
ويدرس السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي عرض الشباب السعودي على أن يحسم الأمر خلال فترة التوقف الدولي القادم في شهر أكتوبر القادم. 

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مدرب الأهلي يحسم عرض الشباب السعودي 

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة  بشأن العرض الذى تقدم به نادي الشباب السعودي لتولي السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي تدريب الفريق .

وأكدت التقارير أن مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي رفض عرضا من الشباب السعودي مقابل 8 مليون دولار في الموسم وتمسك بالبقاء في القلعة الحمراء. 

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نجم الأهلي يغيب عن لقاء سان جورج 

استقر السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على منح الجنوب افريقي بيرسي تاو راحة أمام سان جورج الإثيوبي فى المباراة المقرر اقامتها غدا الأحد فى ذهاب دوري ابطال افريقيا.

جاء ذلك خوفًا من تفاقم إصابة نجم النادي الأهلي بعد إصابته بكدمة شديدة في العضلة الأمامية. 

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الترجي يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي 

 

دخل نادي الترجي التونسي مع إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة لضم محمد الضاوي كريستو فى قادم الأيام.


ويسعي مسؤلى نادي الترجي التونسي إلي ضم محمد الضاري كريستو إلي صفوفه بشكل نهائي .
فيما تدرس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عرض نادي الترجي بعد الرجوع إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.


إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتفقت على إعارة محمد الضاوي كريستو الي صفوف نادي الترجي التونسي فى حال موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.


كان السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الأهلي استبعد محمد الضاوي كريستو من حساباته فى مباراتي كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الي جانب مواجهة النادي المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

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