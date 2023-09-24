ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورا جديدة لها رفقة أطفالها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتألقت ريهام أيمن، مرتديه بنطال جينز باللون الكحلي ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ونسقت معه تي شيرت بسيط باللون الأحمر ليكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ريهام أيمن، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت ريهام أيمن، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ريهام أيمن