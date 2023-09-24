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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد صورتها الأخيرة.. إطلالات أثارت ضجة لـ نسرين طافش

نسرين طافش
نسرين طافش

تحرص الفنانة نسرين طافش، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وتميل نسرين طافش، إلى ارتداء الملابس الأنيقة والمميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، واختيار الماركات العالمية التي تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نسرين طافش، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تفضّل نسرين طافش، ألوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها، كما تفضل الشعر الطويل الذي يتناسب مع إطلالتها.

وإليكم صور نسرين طافش

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