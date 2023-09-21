فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت رانيا يوسف، مرتدية فستان طويل ومميز باللون الأبيض والأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب يكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا يوسف، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا يوسف، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود لتتناسب مع ظهورها المميز.

وإليكم صور رانيا يوسف