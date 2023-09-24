بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت عائشة بن أحمد، مرتديه فستان أنيق وناعم بألوان صيفية مبهجه ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت عائشة بن أحمد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت عائشة بن أحمد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم صور عائشة بن أحمد