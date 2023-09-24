بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

نشرت الفنانة هنا شيحة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة ومختلفة تكشف جمالها.

وتألقت هنا شيحة مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الفوشيا والأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا شيحة، في المكياج على اللون الفوشيا للعيون الذي يكشف عن جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنا شيحة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هنا شيحة