إجراء 304 عمليات جراحية وقسطرة علاجية مجانا لمرضى القلب بأسوان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، جمعية الأورمان، فى تنفيذ 304 عمليات جراحية وقسطرة علاجية مجاناً تماماً لمرضى القلب غير القادرين بالمحافظة ، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

ومن جانبه قال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، إننا فى أسوان نعمل بروح الفريق الواحد فى منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذى ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا فى القرى"، مثمناً الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للمحافظة؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

القوافل الطبية

وفى نفس السياق أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بدعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات فى دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم فى الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تماماً نظراً لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

ونوه ممدوح شعبان بأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن جمعية الاورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العينى وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن من إجراء 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماماً.

جهود

وكان قد تفقد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان اليوم الأحد عددا من المدن الجامعية للوقوف علي الاستعدادات النهائية لاستقبال طلاب الجامعة للعام الدراسى الجديد 2024/2023، لمتابعة سلامة الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور أيمن عثمان بأن الجامعىة اتخذت كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية التعليمية والخدمية من صيانة المدن الجامعية وقاعات الدرس مع توفير جميع سبل الرعاية للطلاب لضمان عام جامعي متميز.