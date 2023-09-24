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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان على الخدمات.. محافظ أسوان يفاجئ العاملين بالعيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحى

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

 فاجأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأحد، العاملين بالعيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحى بالمقر المؤقت بمبنى التأهيل الاجتماعى الشامل بطريق السادات، من أجل الاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 واستدعى المحافظ مدير العيادات الدكتور أحمد على ليقوم بجولة داخلها شملت مختلف أقسام التخصصات الطبية والمعامل والصيدلية والمكاتب الإدارية.

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 التأمين الصحى 

جولة محافظ أسوان

وعقب استماع اللواء أشرف عطية، أثناء جولته لشكاوى ومطالب المواطنين الذين تصادف تواجدهم لتلقى الخدمة العلاجية والمقررات الشهرية من الأدوية أعطى توجيهاته بضرورة وضع آلية متطورة لصرف الأدوية للمستفيدين من خدمة التأمين الصحى للحد من الازدحام والتكدس، ولتخفيف الأعباء عن كاهل المترددين من المرضى.

وشدد المحافظ، على ضرورة التزام الأطباء وفنى المعامل والعاملين بشكل عام بالتوقيتات الزمنية لتشغيل هذه العيادات حيث راجع المحافظ دفاتر الحضور والانصراف لتحويل غير الملتزمين بالمواعيد إلى التحقيق الفورى.

على جانب أخر تواصل محافظة أسوان استعداداتها المكثفة لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث حيث كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام برئاسة الإجتماع التنسيقى ، بحضور العقيد عماد يوسف مساعد المستشار العسكرى للمحافظة لعرض تقارير التجهيزات الفنية والإدارية لرؤساء الوحدات المحلية ، ومديرى الإدارات والمديريات الخدمية ، وأيضاً مسئولى الهيئات والشركات. 

من جانبها أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم إلى أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان يتم التجهيز الجيد والمتكامل بالتنسيق بين كافة الجهات للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية فى التعامل مع المواقف الطارئة. 

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جهود وأنشطة

جولة محافظ أسوان

ولفتت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة إلى أن التدريب يهدف لتفعيل أوجه التعاون والتنظيم وصقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ وإدارتها بشكل نموذجى وممنهج .

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد ترأس اجتماع لجنة القيادات لشغل وظيفة مدير إدارة إدفو الاجتماعية، التى تقدم لها 5 من المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، بالإضافة إلى إختيار أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى التى تقدم لها 3 من المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الوظيفة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

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