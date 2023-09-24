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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة أسوان يتابع استعدادات المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

تفقد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان اليوم الأحد عددا من المدن الجامعية للوقوف علي الاستعدادات النهائية لاستقبال طلاب الجامعة للعام الدراسى الجديد 2024/2023، لمتابعة سلامة الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

وقال الدكتور أيمن عثمان إن الجامعة اتخذت كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية التعليمية والخدمية من صيانة المدن الجامعية وقاعات الدرس مع توفير جميع سبل الرعاية للطلاب لضمان عام جامعي متميز.

 

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المدن الجامعية

وأوضح رئيس جامعة أسوان بأن المدن الجامعية فى أسوان، يبلغ عددها 5 مدن، منها 3 للبنات و2 للطلاب البنين، كما تبلغ القدرة الاستيعابية للمدن ما يقرب من 3 آلاف طالب وطالبة، موزعين بواقع 194 طالبة بمدينة الطالبات بمنطقة السماد، و972 طالبة بمدينة الطالبات بمنطقة صحارى، و612 طالباً بمدينة الطلاب البنين بمنطقة أبو الريش.

 

وفى نفس السياق أشار الدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، إلى جودة الخدمة التى تقدمها المدن الجامعية بأسوان، وذلك من خلال تسكين طلاب فرع الجامعة الجديد بمدينة أسوان الجديدة بمنطقة دار الضيافة،  من البنين، كما تقدم المدن الجامعية للطلاب خدمات إقامة وسكن وتغذية جيدة تتناسب مع الطلاب، وبالإضافة الي خدمات إنترنت وغيرها، لتوفير سبل الراحة والأمان لطلاب الجامعة. 

 

هذا وتواصل محافظة أسوان استعداداتها المكثفة لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث حيث كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام برئاسة الإجتماع التنسيقى ، بحضور العقيد عماد يوسف مساعد المستشار العسكرى للمحافظة لعرض تقارير التجهيزات الفنية والإدارية لرؤساء الوحدات المحلية، ومديرى الإدارات والمديريات الخدمية، وأيضاً مسئولى الهيئات والشركات. 

 

ومن جانبها أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم بأنه بناء على توجيهات محافظ أسوان يتم التجهيز الجيد والمتكامل بالتنسيق بين كافة الجهات للتقييم الدقيق للإمكانات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية فى التعامل مع المواقف الطارئة. 

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جهود

ولفتت فاطمة إبراهيم بأن التدريب يهدف إلى تفعيل أوجه التعاون والتنظيم وصقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ وإدارتها بشكل نموذجى وممنهج. 

 

وكان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع لجنة القيادات لشغل وظيفة مدير إدارة إدفو الاجتماعية ، والتى تقدم لها 5 من المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط ، بالإضافة إلى إختيار أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعى والتى تقدم لها 3 من المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الوظيفة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

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