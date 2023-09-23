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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام بأسوان تترأس الاجتماع التنسيقى لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تواصل محافظة أسوان إستعداداتها المكثفة لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث حيث كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام برئاسة الإجتماع التنسيقى ، بحضور العقيد عماد يوسف مساعد المستشار العسكرى للمحافظة لعرض تقارير التجهيزات الفنية والإدارية لرؤساء الوحدات المحلية ، ومديرى الإدارات والمديريات الخدمية ، وأيضاً مسئولى الهيئات والشركات

ومن جانبها أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان يتم التجهيز الجيد والمتكامل بالتنسيق بين كافة الجهات للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية فى التعامل مع المواقف الطارئة. 

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تدريب 

ولفتت فاطمة إبراهيم بأن التدريب يهدف إلى تفعيل أوجه التعاون والتنظيم وصقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ وإدارتها بشكل نموذجى وممنهج .

وكان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع لجنة القيادات لشغل وظيفة مدير إدارة إدفو الاجتماعية ، والتى تقدم لها 5 من المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط ، بالإضافة إلى إختيار أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعى والتى تقدم لها 3 من المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الوظيفة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

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جهود 

وحضر الإجتماع مديرى التضامن الاجتماعية والتنظيم والإدارة والموارد البشرية والشئون المالية بالمحافظة، والذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى طبقاً لرؤية مصر 2030 ، وإستمراراً لإختيار الأكفأ والأنسب دائماً من القيادات للإرتقاء بمنظومة العمل العام فى كافة المواقع الخدمية. 

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أننا نستهدف تنشيط العمل ، والدفع بوجوه جديدة شابة يتم إختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة ، قادرة على الإبتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد. 

وأشار إلى أن إختيار القيادات يرتكز على مدى الإلمام بمهامهم ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على تحمل المسئولية والإرتقاء بالمواقع التى يتكلفوا بإدارتها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائى لها والحوادث المرورية .

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