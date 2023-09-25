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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع بداية الخريف.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

الفيروس المخلوي
الفيروس المخلوي

الفيروس المخلوي التنفسي هو عدوى رئة موسمية عالية، كما إنه مرض في طفولته يمكن أن يؤثر على الكبار أيضاً معظم الحالات معتدلة، مع أعراض شبيهة بالبرد، وتؤدي عدوى شديدة إلى الالتهاب الرئوي.

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الأطفال والبالغين الأصحاء الذين يحصلون على الفيروس المخلو التنفسي سيكون لديهم حالة معتدلة مع أعراض باردة منتظمة، وعادة ما تنتهي هذه الأعراض في حوالي أسبوع.

ويمكن للرضع قبل الولادة، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، والأشخاص الذين يعانون من جهاز مناعي متعرض للخطر، أو مرض الرئة المزمنة، أو أمراض القلب، أن يحظوا حالة أكثر حدة من هذه الحالة، العدوى الحادة من الفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي .

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي 

يمكن أن تستغرق يومين إلى ثمانية أيام بعد أن يدخل الفيروس جسدك ليظهر، يمكنهم أن يظهروا على مراحل بدلاً من أن يكونوا في آن واحد وتشمل الأعراض الرئيسية التي يواجهها المركز ما يلي:

سعال
أنف سخيف.
حمى

انخفاض الشهيه

عدم انتظام التنفس

المصدر clevelandclinic 

الفيروس المخلوي الفيروس المخلوي التنفسي أعراض الفيروس المخلوي التنفسي سعال حمى انخفاض الشهية

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