ضبط المتهمين بإصابة سيدة فى مشاجرة بالقليوبية

ألقت مباحث مركز شرطة قليوب بالقليوبية، القبض على 6 أشخاص بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز، لقيامهم بالتشاجر فيما بينهم، مما أسفر عن إصابة سيدة بغيبوبة جراء ذلك، وجرى نقلها للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن حالة المصابة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز، أسفرت عن إصابة سيدة بغيبوبة تامة وجرى نقلها للمستشفى.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم التحفظ على 6 أشخاص من طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية والتي أصدرت قرارها السابق.