عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهمين بإصابة سيدة فى مشاجرة بالقليوبية

متهمين
متهمين

ألقت مباحث مركز شرطة قليوب بالقليوبية، القبض على 6 أشخاص بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز، لقيامهم بالتشاجر فيما بينهم، مما أسفر عن إصابة سيدة بغيبوبة جراء ذلك، وجرى نقلها للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن حالة المصابة. 

صحة القليوبية تنظم قافلة بقرية جزيرة بلى للكشف الطبي على المواطنين

محافظ القليوبية يتفقد استلام معدات بـ6 ملايين جنيه لدعم منظومة النظافة والإنارة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز، أسفرت عن إصابة سيدة بغيبوبة تامة وجرى نقلها للمستشفى. 
وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم التحفظ على 6 أشخاص من طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية قليوب مركز شرطة قليوب ميت حلفا مدير أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

40 درجة تاني| ارتفاع جديد بالحرارة والأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا من هذا الأمر

بيع زيزو وتقسيط غرامة كهربا.. فاروق جعفر يثير الجدل بين جماهير الزمالك

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

موضوعات متعلقة

صحة القليوبية تنظم قافلة بقرية جزيرة بلى للكشف الطبي على المواطنين

محافظ القليوبية يتفقد استلام معدات بـ6 ملايين جنيه لدعم منظومة النظافة والإنارة

محافظ القليوبية يتابع أعمال مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

بالزينة والبلالين.. حملة لتجميل منشآت الرعاية الأولية في القليوبية| صور

ترشيحاتنا

المصرية للاتصالات تنفي ما تردد عن تخارج الحكومة من فودافون مصر قبل يونيو 2042

بث مباشر.. انطلاق اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية بشرم الشيخ

السيسي يصل إلى افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار

بدء محاكمة مقاول وشريكه لتهديدهما رجل أعمال شهيرا بإنهاء حياته

الهجرة: حماية المصريين في كل مكان نصب أعين الدولة وأولوية لها

البرلمان العربي يطالب بتدخل دولي عاجل لوقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلاوة المولد .. طريقة عمل الحمصية في البيت

إطلالة مثيرة.. رانيا يوسف بفرنسا في حفل غنائي| شاهد

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تشارك متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ