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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة بقرية جزيرة بلى للكشف الطبي على المواطنين

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الشئون الصحية بالقليوبية قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة بلى مركز بنها، يومى الإثنين والثلاثاء، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وكشفت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان، على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.


وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مديرية الصحة تواصل جهودها فى تنفيذ حملة 100 بوم صحة تحت شعار "معاك من أول يوم"، للكشف الطبى على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر حتى أكتوبر المقبل، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

القليوبية مديرية الشئون الصحية قافلة طبية مجانية بنها

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