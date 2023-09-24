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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينة شبين القناطر، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات لاسيما مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة والغاز والمجمعات الخدمية، للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل  قرى مدينة شبين القناطر. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ القليوبية، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، للوقوف على مستجدات الأعمال.

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واستعرض المحافظ خلال الاجتماع ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  والتي  تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية و148 عزبة، بإجمالي 770 مشروع بتكلفة بلغت 7 مليار جنيه تقريبا ، مشيدًا بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال و تذليل العقبات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة ووصول محافظة القليوبية حتى الآن للمركز الثالث بين جميع محافظات الجمهورية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 88.69% .
وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف إستلام المشروعات، حيث تم الانتهاء من عدد 9 مشروعات مجمع زراعي واستلام 9 مجمعات خدمية استلام إداري، كما تم الانتهاء من إنشاء عدد 17 مركز شباب واستلام عدد 10 مراكز وفي قطاع الصرف الصحي فقد تم تنفيذ عدد 99 مشروع وجاري العمل بعدد 24 مشروع ووصلت نسبة التنفيذ  إلى  96%، كما تم تنفيذ عدد 3 وحدات صحية جديدة وتم تسليمهم وإنشاء 6 نقاط إسعاف وإنشاء عدد 20 كوبري وإنشاء 83 مدرسة جديدة .
وأكد المحافظ متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع، من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل؛ وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.


وأشار المحافظ خلال اللقاء ان المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة طبقاً لمعايير الجودة والكفاءة ووفقا للجدول الزمني المحدد لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع ، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقرير أسبوعي كل فيما يخصه يشمل نسبة التنفيذ والإنجاز ومعوقات سير الأعمال إن وجدت لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية ، ومن خلال الاجتماعات التي تتم بصفة دورية مع مسئولي المبادرة بالمحافظة وبالمراكز والأحياء بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير ودار الهندسة ومسئولي مؤسسة حياة كريمة .

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