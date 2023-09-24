الكشف على 1144 حالة فى قافلة طبية مجانية بطوخ

شهدت عزبة سري التابعة لإدارة مركز طوخ بمحافظة القليوبية تنفيذ قافلة طبية مجانية ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وتضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية، بوجود نخبة متميزة من الأخصائيين والاستشاريين في العديد من التخصصات التي شملت: الباطنة - جراحة عامة - أطفال- أمراض نساء - تنظيم أسرة - رمد - أسنان.

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القافلة قد قدمت منظومة خدمات طبية متكاملة بعد أن تم الكشف على عدد 1144 حالة وتم تسليم الأدوية مجانًا، وعمل جميع التحاليل والأشعة بالمجان.

يذكر أن مبادرة 100 يوم صحة تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المُقدمة من وزارة الصحة والسكان، فضلًا عن تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين والأولى بالرعاية سواء من المصريين، أو الاجانب المقيمين أو اللاجئين المقيمين على الأراضي المصرية.