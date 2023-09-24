أسرة شهيد لقمة العيش بالخانكة: لديه طفلتان وعايزين حقه

سيطرت حالة من الحزن علي أسرة "مصطفي صلاح الخولي" شهيد لقمة العيش، بمنطقة أبو زعبل، التابعة لمركز الخانكة، بمحافظة القليوبية، بعدما لقي مصرعه علي يد إثنين من الخارجين على القانون أثناء محاولتهم سرقة مركبة التوك توك التي يمتلكها أثناء عودته من مدينة شبين القناطر بالقرب من مقابر تل اليهودية.

حيث استوقفه شخصان وأشهرا في وجهه سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" بغرض سرقة مركبة التوك توك وعند مقاومة المجني عليه لهم أطلقوا عليه عياراً نارياً في رأسه فأردوه قتيلاً وفروا هاربين.

وقالت زوجته المكلومة، إنها تزوجت من "مصطفي" منذ 4 سنوات ورزقهم الله بـ"ملك، ومكه"، تبلغان من العمر 3 سنوات والأخري عام ونصف، موضحه بأن "مصطفي" لم يكن زوجها فقط بل كان أخوها وأبوها وكل شئ لها في الدنيا.

وتابعت: يوم الواقعة اتصلت علي زوجي تليفونياً لتأخره عن الرجوع للمنزل حتي الساعه 11 مساءاً إلا أنها وجدت هاتفه مغلقاً فأنتابتها حالة من القلق والتوتر لعدم تعود زوجها علي الرجوع متأخراً للمنزل وغلق هاتفه المحمول حتي سمعت بنبأ وفاته، فسقطت مغشياً عليها من الصدمه، وطالبت زوجته بالقصاص العادل من القتله وإعدامهم كما حرموها منه ويتموا أطفالها الصغار، قائلة "إعدام المتهمين هو اللي هيطفي نار قلبي عليه".

وأوضح والده "صلاح الخولي"، أن نجله "مصطفي" يبلغ من العمر 29 عاماً، وكان يعمل بأحد مصانع الغزل والنسيج بمدينة العبور، مشيرا بأن يوم الواقعه ذهب نجله إلي عمله في السابعه صباحاً كالمعتاد وعاد من عمله في الرابعه عصراً، وتناول وجبة الغداء وبعدها خرج من المنزل للعمل علي مركبة التوك توك التي أشتراها منذ فترة لتساعده علي تحسين دخله وتوفير حياة كريمه لأسرته، وفي الساعه 11 مساءاً فوجئت بإتصال تليفوني من أحد رجال الشرطة يبلغني بالحضور لمركز شرطة شبين القناطر لأمر هام دون الإفصاح عن سبب إستدعائي، وبالفعل أصطحبت شقيقي وتوجهنا لمركز الشرطه وأستقبلونا بكل ترحاب وأبلغنا أحد ضباط الشرطة بأن "مصطفي" أبني لقي مصرعه مقتولاً في حادث سرقة، فلم أتمالك أعصابي وأنهرت من البكاء.

واكد أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية فور إخطارهم بالواقعه كثفت من جهود البحث حتي تم إلقاء القبض علي الجناة خلال ساعات قليلة من وقوع الحادث وذلك من خلال كاميرات أحد المساجد القريبة من مكان الواقعه التي رصدت المتهمين أثناء قيامهم بإرتكاب جريمتهم، وتم عرضهم علي النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، مطالباً بالقصاص من المتهمين وإعدامهم كما حرموه من نجله الأكبر وسنده في الحياه حتي يكونوا عبرة لغيرهم علي حد قوله.

وأشار عم القتيل ويدعي "محمد الخولي"، أن نجل أخيه كان ملتزم ومتدين وعمره ما جاب لينا مشكلة أبدا، ولا عمره "دخن سيجاره" وكان لا يهتم إلا بعمله وأسرته فقط حتي يوفر لهم كل متطلباتهم المعيشية، مشيرا بأن الفقيد كان يتمتع بسمعه طيبه وسيره حسنه ببلدته، وتشييع جنازته يشهد علي ذلك حيث خرج أهالي البلده عن بكرة أبيها لتشييع جثمانه إلي مثواه الأخير حزناً عليه.

وترجع تفاصيل الواقعه عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سائق توك توك يدعى "مصطفي . ص . ا" 29 سنه به طلق نارى فى الرأس وبجوارة مركبة توك توك، بالقرب من مقابر تل اليهودية دائرة المركز.

وانتقلت على الفور قوة أمنية وتبين العثور على الجثة بجوار توك توك وتم نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر، وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، وأسفرت جهود البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان، وبإستهدافهما تم ضبطهما وبعرضهما علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق.

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