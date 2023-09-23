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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتركب ستارة .. ربة المنزل سقطت من شرفة شقتها بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

لقيت ربة منزل بالقليوبية مصرعها، إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ والصدر، إثر سقوطها من الطابق الثالث بعقار بشبرا الخيمة أثناء قيامها بتركيب ستارة بشرفة المنزل بشقتهم، اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع، ولقيت مصرعها على الفور.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد مصرع فتاة إثر سقوطها من علو بدائرة القسم.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "و ن أ"، 21 سنة، ربة منزل، بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ والصدر، إثر سقوطها من الطابق الثالث بعقار، أثناء تركيبها ستارة للشرفة، اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع، ولقيت مصرعها على الفور.


وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية شبرا الخيمة الطبيب الشرعى مستشفى ناصر التخصصي مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

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