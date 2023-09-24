عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نهاية مأساوية لرجل عقب رحيل زوجته بشبرا الخيمة.. تفاصيل مؤلمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكن الرجل الستيني يتخيل أن رحيل زوجته التي كانت سنده في هذه الحياة، سيؤدى به إلى هذه النهاية المأساوية، فبعد أن وصل الرجل المسن إلى منزله الذى اعتاد أن يتواجد به وحيدا بعد غياب زوجته، باغتته نوبة قلبية توفي على أثرها داخل المنزل، فظل على هذا الوضع أيام وأيام بعد أن توفي دون أن يشعر به أحد، حتى شعر جيرانية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية برائحة تعفن تخرج من الشقة ليكتشفوا وفاة الرجل.  

 

تفاصيل الواقعة

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة شخص لقى مصرعه أثناء تواجده داخل شقته بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى. 


 وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد الشقق بمنطقة شارع عبد المنعم رياض دائرة القسم.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "ي ح أ"، 60 سنة، بالمعاش، على سرير داخل غرفته بالشقة محل سكنه، ويرتدي كامل ملابسه وأن الجثة في حالة تعفن، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، والعثور على جميع متعلقاته، وكشفت التحريات أن المتوفي كان يقيم بمفرده بعد وفاة زوجته، كما أنه كان يعاني من أمراض القلب.


وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

 

القليوبية العثور على جثة رائحة رائحة كريهه نهاية ماساوية وفاة زوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

توضيح هام لـ أصحاب المعاشات حول موعد صرف الزيادة الجديدة| تفاصيل

ارتفاع أسعار الأرز بالرغم من بدء موسم الحصاد.. والكيلو يسجل هذا الرقم

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

عقاب عادل.. المحكمة تصدر حكما على أب وأم وجدة باعوا صغيرهم

ترشيحاتنا

طوق نجاة في الهوا.. مدير الزمالك السابق يكشف حقيقة عرض الفيفا لرعاية الناشئين

أمريكا وفيتنام.. أعداء الحرب الباردة تجمعهم مواجهة الصين

حادث عنيف.. رئيس وزراء كوسوفو يكشف عن عمل إرهابي شمال البلاد

رغم الغيابات.. تشكيل ناري متوقع للنادي الأهلي أمام سان جورج بدوري الأبطال

ضربة البداية.. غياب 11 لاعبا من الأهلي في ذهاب سان جورج الإثيوبي

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

بالبرتقالي.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

بالضرب والصفع.. امرأة تعتدي على رجل بوحشية لسبب غريب في الهند

فيديو

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ