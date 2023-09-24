بالزينة والبلالين.. حملة لتجميل منشآت الرعاية الأولية في القليوبية| صور

دشنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية حملة لتحسين الوجه الجمالي لمنشآت الرعاية الصحية الأولية بقرى ومدن المحافظة.

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة في القليوبية أن الحملة بدأت بجميع وحدات ومراكز الرعاية الأولية، وتستمر لمدة يومين، في إطار التزام الوزارة بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع المواطنين بجميع المناطق الريفية والحضرية.

أوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن الحملة تشمل تجديد وتحسين الشكل الجمالي لجميع منشأت الرعاية الأولية، في محافظة القليوبية حيث يتم صيانة جميع المباني لضمان توفير بيئة صحية نظيفة ومريحة للمتردديين، بالاضافة إلى تزويد جميع المنشآت باللوحات الإرشادية واللافتات المحدثة، وتعليق الزينة وذلك لتعزيز استقبال الجمهور، وتيسير التعرف على أماكن تلقي الخدمة، والعمل على زيادة رضاء المنتفعين بالخدمات المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأساسية.

وأشارت إلى أن منشأت الرعاية الأولية، تقوم بتقديم خدمات منظومة طب الأسرة، والعيادات التخصصية، ومبادرات الصحة العامة، ضمن حملة ١٠٠ يوم صحة، وخدمات رعاية الأم الحامل، وتقديم خدمات صحية شاملة للأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، إضافة إلى توفير التطعيمات الروتينية، وخدمات المعمل، واستشارات وخدمات تنظيم الأسرة وتوعية الأزواج بأهميتها، فضلًا عن توفير الألبان الصناعية والعلاجية، وأيضا توفير الخدمات المتقدمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والتخصصات الطبية المختلفة.

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