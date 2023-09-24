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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد استلام معدات بـ6 ملايين جنيه لدعم منظومة النظافة والإنارة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شهد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، تسلم دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة والإنارة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بند معدات النظافة، وذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

وأوضح المحافظ أن المعدات الجديدة بلغت تكلفتها ما يقرب من 6 ملايين جنيه، وشملت 2 سيارة مكبس سعة 6 أمتار مكعبة، وسيارة برج إصلاح إنارة موديل ميتسوبيشي كانتر 120 حصان، وسيارة كسح سعة 4 م3 ديزل رباعي الأشواط، على أن يستكمل التوريد الأسبوع المقبل لـ 1 لودر كبير .

وشدد على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.

وأكد أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

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