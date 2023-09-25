قبول 602 طلاب في 14 مدرسة للتمريض بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن قبول 602 طالب وطالبة في 14 مدرسة تمريض، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، ويتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب والطالبات، حتى غد الثلاثاء.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه جارٍ إجراء الكشف الطبي على الطلاب المقبلين في التمريض على مستوى المحافظة بعد أن تم إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ: ويستمر الكشف الطبي للغد الثلاثاء، بإشراف الدكتور حاتم عامر، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة.