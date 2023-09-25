صحة كفر الشيخ: إدارة تنظيم الأسرة تواصل الاستعدادات لحملة طرق الأبواب

تستعد إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، لتنظيم حملة طرق الأبواب، المخطط لها أن تبدأ من أول أكتوبر وتستمر لمدة 3 أشهر.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة.



وعقدت إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية اجتماعًا حضره كلٌ من مديري الإدارات الصحية، ومسئولي تنظيم الأسرة بالإدارات، وذلك لمناقشة خطة حملة طرق الأبواب، للتوعية الصحية والثقافية للمواطنين، ومناقشة الصعوبات التي قد تواجهها الفرق، وطرق التغلب عليها، ودراسة ما قد يواجه الفرق من مشكلات وطرق حلها، وذلك بناءً على الحملات الماضية.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل الوزارة على أهمية هذه الحملة وضرورة نشر ثقافة تنظيم الأسرة في ضوء جهود الدولة المصرية في هذا الشأن.