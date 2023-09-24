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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات مكثفة للأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ لاستقبال العام الدراسي الجديد.. صور

مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، الاستعدادات النهائية للأجهزة التنفيذية بجميع أحياء المحافظة لرفع كفاءة جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، لتهيئة المُناخ المناسب والأمن للطلاب، إضافة إلى افتتاح معارض أهلا مدارس، لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية، والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية، ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، والانتهاء من تطوير المدارس، وزراعة الاشجار، وزيادة المسطحات الخضراء، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بجولة تفقدية بالمرور والمتابعة لجميع المدارس والمعاهد الازهرية بنطاق المركز والمدينة، مشدداً على استمرار  المرور على جميع المدارس، والمتابعة المستمرة حتى استقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة حالة المرافق العامة ودورات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل، والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وأشرف اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، على جميع المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المركز والمدينة وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الازهرية، ومتابعة حالة المرافق العامة والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس استعداداً  للعام الدراسي الجديد، والتنبيه عليهم بضرورة غسيل خزانات المياه قبل بدء العام الدراسي.

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