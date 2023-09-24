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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انضمام اثنين من أبطال تايكوندو المشروع القومي بكفر الشيخ لمنتخب الصفوة

انضمام اثنين من الأبطال
انضمام اثنين من الأبطال لمنتخب الصفوة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انضمام اثنين من لاعبى تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى من أبناء المحافظة، لصفوف منتخب الصفوة للمشاركة في البطولة العربية، التى ستقام في أكتوبر القادم على أرض مصر، بعد أن حصل الاتحاد المصري للتايكوندو، برئاسة المستشار محمد مصطفى على موافقة الاتحاد العربي للتايكوندو على تنظيم مصر، لبطولة الأندية العربية المفتوحة بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منتخب الصفوة للمشروع القومي استدعى اللاعبين أحمد باسم والسيد مرعى للانضمام إلى معسكر المنتخب قبل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقامة أكتوبر القادم في ستاد القاهرة.

وأشار  إلى تكريم  اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ للاعبين في مايو الماضي، بعد أن حصد الأول الميدالية الذهبية و الثاني الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية فى بورسعيد.

وأشاد محروس، بتطور أداء أبطال المشروع القومي من لاعبى تايكوندو مطوبس وحرص القائمين على المشروع على متابعة تجديد الخطط التدريبية لهم بقيادة عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى و الجهاز الفني للعبة على رأسهم كابتن محمود الشهاوي مدرب المشروع القومي .

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مصر حققت نجاحاً باهراً فى تنظيم البطولات العربية والإفريقية لما تتمتع به من بنية تحتية فى مجال الرياضة على مستوى عالمى وفق رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مضيفاً أن تنظيم البطولات الدولية خطوة مهمة للغاية تمنح اللاعبين فرص أكبر للاحتكاك و خوض مستوي أكبر من المنافسات.

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