القطن فتح في غيطان مصر.. فرحة بموسم جني الذهب الأبيض بكفر الشيخ

مع بزوغ الفجر، يستيقظ المزارعون في كفر الشيخ، يصلون ويتناولون وجبة الإفطار، متجهين صوب حقولهم لجني الذهب الأبيض الذي يتلألأ في الحقول حاملاً معه بشارات الخير والرزق الوفير، بعد رحلة شاقة من التعب طوال الموسم الزراعي تمتد لنحو 6 أشهر.

رصد موقع «صدى البلد» الإخباري، فرحة مزارعي كفر الشيخ، بأحد الحقول الزراعية بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافطة كفر الشيخ، بموسم جني القطن الذين يُطلقون عليه الذهب الأبيض، ويعتبرونه موسم الخير.

فرحة جني القطن في كفر الشيخ

قالت إحدى العاملات أثناء جني القطن لـ«صدى البلد»: «الحمد لله المحصول جميل وكل سنة وأنتم طيبين»، مشيرة إلى أن يومهم في جني القطن يبدأ منذ الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، ويتم تقسيم العمل بينهم جميعاً وتعبئة المحصول في أكياس القطن.

جني القطن في كفر الشيخ

مزارعو كفر الشيخ يطالبون بزيادة الدعم الحكومي

وأشار زكريا الديب، من مزراعي القطن بمركز بيلا، إلى سعادة المزارعين بموسم جني القطن الذهب الأبيض، مضيفاً «طبيعي بيكون المزارع سعيد وفرحان بعد موسم زراعة وتعب وشقاء ربنا بيكرمنا كله ييجري على لقمة العيش ومنتظر ربنا يكرمه».

وطالب «الديب» بزيادة الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين لأنهم عصب الحياة ولزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ولدعم الاقتصاد الزراعي المصري وشراء القطن بسعر عادل من المزارعين، موجهاً الشكر لمسئولي الزراعة والإرشاد الزراعي بالجمعيات الزراعية على جهودهم المبذولة خلال موسم زراعة القطن.

جني القطن في كفر الشيخ

84 ألفاً و200 فدان قطن بكفر الشيخ

من جانبه، أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن داخل المحافظة هذا العام بلغت 84 ألفاً و200 فدان، مشيراً إلى أن المحافظة بذلك هي أكبر محافظات الجمهورية في المساحة المنزرعة.

جني القطن في كفر الشيخ



وأشار وكيل الوزارة إلى أن محافظة كفر الشيخ، تشهد اهتماماً كبيراً بزراعة محصول القطن، ومتابعة مستمرة، لمقاومة الآفات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر إقامة مدارس حقلية للمزارعين؛ لتحسين إنتاجية القطن، وتنظيم زيارات متعددة من قبل المهندسين الزراعيين للحقول الزراعية.

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