في عيد ميلادها الـ 66 .. أجمل إطلالات سوسن بدر

يصادف اليوم الـ 25 من سبتمبر عيد ميلاد الفنانة سوسن بدر، والتي أتمت عامها ال 66 .

وتحرص سوسن بدر، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتميل سوسن بدر، إلى اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تتناسب معها وتكشف جمالها بشكل أنيق وجذاب.

وتفضل سوسن بدر، اختيار الألوان الناعمة والمميزة للمكياج للتناسب مع ملامحها المصرية الجذابة، وتبرز جمال أنوثتها.

كما تميل سوسن بدر، إلى اختيار ألوان الشعر الرمادية التي تتناسب معها، واختيار التسريحات الجذابة والمميزة .

وإليكم صور الفنانة سوسن بدر