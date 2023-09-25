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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق مهرجان مسرح الجنوب في قنا.. مارس المقبل

هيثم الهوارى ومحافظ
هيثم الهوارى ومحافظ قنا

أعرب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن سعادته بإقامة الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب  فى محافظة قنا. 

وقال محافظ قنا ان المهرجان حقق نجاحا كبيرا خلال دورته السابعة خاصة فى القرى والنجوع مضيفا ان المهرجان سيجد كل  الدعم بكل الامكانيات المتاحة حتى يخرج فى احسن صورة .

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جاء ذلك خلال استقبال اللواء اشرف الداودى محافظ قنا للناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب لمناقشة خطة الدورة الثامنة من المهرجان، التى تقام خلال الفترة من ١ إلى ٦ مارس المقبل برعاية وزارة الثقافة  ومحافظة قنا ومؤسسة مصر الخير.

وقال الناقد الفني هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن إدارة المهرجان تتوجه بالشكر للواء اشرف الداودى محافظ قنا على دعمه الكبير للمهرجان والذى استطاع ان يصل إلى أماكن وقرى بعيدة يقام فيها فعاليات فنية وثقافية لأول مرة.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة الدورة الثامنة التي تتضمن فعاليات متنوعة وجديدة يتم تقديمها لأول مرة في صعيد مصر.

أشرف الداودي محافظ قنا أشرف الداودي اتحاد المسرحيين الأفارقة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب الناقد الفنى هيثم الهوارى هيثم الهوارى

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