أمازون تستثمر 4 مليارات دولار في Anthropic للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية أنها تضخ حزمة استثمارية تقدر بـ 4 مليارات دولار في شركة أنثروبيك Anthropic الناشئة للذكاء الاصطناعي.

تعمل مجموعة التجارة الإلكترونية على تصعيد التنافس مع الشركات الكبرى الأخرى من أمثال مايكروسوفت Microsoft و ميتا Meta وجوجل Google وNvidia، الشركات الرئيسية في هذا القطاع سريع النمو الذي يعتقد العديد من خبراء التكنولوجيا أنه قد يكون القطاع الأكثر ربحًا للشركات خلال العقد القادم.

Anthropic

وقالت مجموعة التجارة الإلكترونية أمازون إنها سوف تستثمر في البداية 1.25 مليار دولار للحصول على حصة في شركة Anthropic، منافسة OpenAI، التي ابتكرت روبوت "تشات جي بي تي" ChatGPT وكجزء من الصفقة، لدى أمازون خيار زيادة استثماراتها إلى إجمالي 4 مليارات دولار.

شركة "أنثروبيك" أسسها مديرون تنفيذيون سابقون في شركة OpenAI، وهي واحدة من سلسلة من الشركات التي تبني ما أنظمة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، المعتمدة على نماذج اللغة الكبيرة وتنشيء محتوى شبيه بالإنسان سواء في الكتابة أو الصور أو الأغاني.

Anthropic

تهدف أنثروبيك إلى تمييز نفسها عن باقي الشركات الأخرى من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي على الالتزام بالقيم الأخلاقية.

ما زالت أنثروبيك في شراكة مع جوجل منذ فبراير، حيث تستخدم شرائح Google المخصصة وتخطط لإتاحة التكنولوجيا الخاصة بها عبر خدمات جوجل السحابية Google Cloud وأماكن أخرى.